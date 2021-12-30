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Автомобиль насмерть сбил женщину на дороге Порхов - Дно

В Порховском районе женщина погибла под колесами автомобиля. ДТП произошло на 6-м километре автодороги Порхов - Дно 29 декабря в 8.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГИБДД УМВД России по Псковской области

На прямом участке дороги водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Транспортер», совершил наезд на пешехода 1958 года рождения. Женщина переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, по неосвещенному участку.

В результате ДТП она получила травмы и скончалась при транспортировке в больницу.