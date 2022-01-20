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Пожилого псковича будут судить за смертельное ДТП в Пензенской области

Следственные органы СК России по Пензенской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Псковской области 1947 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть и причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, вечером 10 мая 2021 года водитель, управляя грузовым тягачом с полуприцепом, следовал по федеральной автомобильной дороге М5 «Урал». Проезжая по селу Чемодановка Бессоновского района, он не убедился в отсутствии пешеходов на нерегулируемом переходе. Из-за этого при появлении людей на пешеходном переходе, которых при необходимой внимательности и предусмотрительности он мог и должен был обнаружить, мужчина не смог вовремя затормозить.

В результате обвиняемый, применив экстренное торможение, столкнулся со стоявшим на правой обочине автобусом и наехал на трех девушек – пешеходов. Так, двум потерпевшим 2004 и 1990 годов рождения причинен тяжкий вред здоровью, а девушка 2005 года рождения от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

Водитель признал вину в совершении преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.