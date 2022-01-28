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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Псковичка попала в ДТП с разбившей чужой автомобиль женщиной. ВИДЕО

29.01.2022 18:26|ПсковКомментариев: 1

Псковичка попала в ДТП с женщиной, разбившей чужой автомобиль на улице Владимирской. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила пострадавшая в аварии Анна Сахарова.

«Вчера, 28 января, я ехала к своему знакомому по Гдовке, в сторону деревни Писковичи. Неожиданно, из ниоткуда, передо мной появилась машина. Видимо, до этого она двигалась без включенных фар. Автомобиль был метрах в 50 от меня и ехал медленно, со скоростью 30-40 километров в час», - рассказала Анна Сахарова и добавила, что сама двигалась со скоростью около 80 километров в час, что не нарушало установленный на этой автодороге режим.

Фото и видео предоставила Анна Сахарова «ВКонтакте»

В результате, чтобы избежать столкновения с автомобилем, Анна Сахарова стала тормозить.

«Я вылетела бы либо в правый кювет, либо на встречную полосу. Поскольку по встречной полосе никто не двигался, я выбрала этот вариант и на скорости затормозила в бок медленно двигавшейся машине», - рассказала потерпевшая. При этом автомобиль сильно пострадал, а на водителя выпало боковое стекло.

 

Другая участница аварии, по словам Анны Сахаровой, не стала останавливаться, а на той же скорости продолжила движение и скрылась с места ДТП. На помощь Анне пришли проезжавшие мимо молодые люди, которые вызвали сотрудников ДПС.

При этом очевидец аварии на улице Владимирской добавила: «Сразу после того, как женщина у нас во дворе въехала в чужой автомобиль и скрылась с места аварии, я позвонила в УМВД и продиктовала номер ее машины, чтобы предотвратить дальнейшие ДТП».

Напомним, в тот же вечер скрывшаяся с места участница ДТП въехала в автомобиль, припаркованный во дворе на улице Владимирской и скрылась с места происшествия. По словам очевидцев, водитель и ее пассажир были нетрезвы.

Теги: #ДТП #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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