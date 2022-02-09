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ДТП с пострадавшим произошло в Псковском районе

ДТП с пострадавшим произошло в Псковском районе сегодня, 9 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД по Псковской области

Авария случилась около 0.46 на 6-м километре автодороги Псков - Изборск. Водитель автомобиля «Фольксваген», молодой человек 2002 года рождения, двигался в сторону Пскова. Он не справился с управлением автомобилем и съехал в кювет, где совершил наезд на дорожный знак. Из-за этого автомобиль опрокинулся.

Молодой человек получил незначительные травмы, отметили в ведомстве. Его доставили в Псковскую областную больницу, оказали необходимую медпомощь и отпустили.

Пассажиров в автомобиле не было. Все обстоятельства ДТП выясняются.