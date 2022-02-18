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Механика-диагноста и еще одного статиста допросили в суде в Пскове по резонансному ДТП

Судебное разбирательство по смертельному дорожно-транспортному происшествию, произошедшему более двух лет назад в деревне Стяглы Псковского района с участием бизнесмена Георгия Кухи, продолжилось в Пскове 18 февраля допросом еще одного участника следственного эксперимента по определению общей и конкретной видимости, а также специалиста — механика-диагноста, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В зал судебного заседания вызвали свидетеля Дмитрия Хахалкина (ныне помощника прокурора Опочецкого района), который принимал участие в третьем следственном эксперименте по определению общей и конкретной видимости в рамках данного уголовного дела в ноябре 2020 года (проводимым СК России — ред.), предоставляя свой автомобиль.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя, свидетель рассказал, что ему позвонили с просьбой принять участие в следственном эксперименте, поскольку у него был схожий автомобиль с тем, который был участником ДТП, — «Чери Тиго» в черном кузове Т11. «Я согласился, прибыл к назначенному времени», — сообщил он и пояснил, что не помнит, кто ему позвонил с этой просьбой. Приехал со своей супругой, которая все время находилась в автомобиле и не покидала салон.

Дмитрий Хахалкин отметил, что следователь разъяснял цель эксперимента, показывал видеозапись и указывал, как нужно выставить автомобили. «Передо мной стояла задача: я ставил свой автомобиль "Чери Тиго" так, как мне скажут», — продолжил он и отметил, что выставляли также автомобили «Рено Логан» и «Тойота Лэнд Крузер» белого цвета. Был вечер, темное время суток, уточнил свидетель.

Свидетель отметил, что при расстановке транспортных средств высказывались замечания. Его автомобиль просили отогнать в кювет. «Я сказал, что дальше отгонять не буду. Опасался, что она откатиться, и я ее оттуда не смогу выкатить», — рассказал он. Дмитрий Хахалкин указал на то, что заднее колесо его автомобиля находилось на расстоянии 5 см от края кювета. По его словам, еще немного откатившись назад, автомобиль оказался бы в кювете, и он не смог бы выехать. Пришлось поставить транспортное средство на ручник, чтобы оно не оказалось в кювете, добавил он.

Свидетель сообщил, что фару его автомобиля заклеили черной материей, просили притушить свет — выключали ближний свет фар, переключали на габаритные огни. На каком свете фар в итоге остановились, не помнит.

Говоря о расстановке транспортных средств, Дмитрий Хахалкин сообщил, что все «приблизительно» соответствовало тому, что демонстрировалось на видеозаписи.

Сколько раз выходил из автомобиля в ходе следственного эксперимента, который длился 3 часа 20 минут, и в какое время, не смог пояснить судье. Свидетель отметил, что когда «все происходило», сидел на водительском месте своего автомобиля. Сколько раз выходил курить и в какие периоды, не помнит. При этом изначально на аналогичный вопрос защитника он отвечал, что стоял возле автомобиля, часто выходил, а когда замерзал, то садился в машину.

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«При мне создавалась видимость испарения жидкости из-под капотного пространства автомобиля "Рено Логан" с помощью парогенератора», — продолжил Дмитрий Хахалин. По его словам, сначала статист с парогенератором сидел на водительском кресле, а затем у автомобиля, пригибаясь.

«Бесцветный пар. Выше машины поднимался, дальше рассеивался. На фоне автомобиля пар был виден, поднимался выше и уже рассеивался», — пояснил суду свидетель.

Изначально свидетель сообщил, что подписал протокол в тот же день, сразу же после окончания следственного действия. Но впоследствии в ходе допроса на уточняющий вопрос государственного обвинителя рассказал, что подписал напечатанный документ не сразу. «Позвонили, вызвали. Подписывал в отделе, в здании. Следователь предъявил его, дал прочитать, и уже я подписывал. Таким образом это было, если не ошибаюсь. Комиссаровский переулок», — объяснил он.

В связи с тем, что государственный обвинитель указал на противоречия в показаниях свидетеля на судебном заседании и на предварительном следствии, был оглашен протокол его допроса. В частности, в документе говорилось, что обстановка была «очень похожа» на ту, что демонстрировалась на видеозаписи. Он добавил, что подтверждает показания, данные на следствии.

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После допроса Дмитрия Хахалкина, длившегося порядка полутора часов, в зал судебного заседания вызвали в качестве свидетеля специалиста Александра Харитонова, предварительно огласив протокол осмотра автомобиля «Лексус», в ходе этого следственного действия был изъят блок SRS (устройство управления воздушными подушками безопасности — ред.).

Александр Харитонов рассказал, что работает механиком-диагностом порядка 20 лет, и принимал участие в извлечении блока SRS. «Отсоединил его, отключил, передал в руки», — сообщил специалист. Следователь сразу упаковал его в пакет и опечатал.

На его взгляд, признаков того, что ранее этот блок снимали, не было. «Все болты были одинаково затянуты. Контрольных точек в виде краски на них не было. По опыту скажу, затянуты были одинаково», — объяснил он.

Не вскрывая указанный блок SRS, скорректировать в нем информацию, скорее всего, невозможно, продолжил Александр Харитонов. Чаще всего микросхемы в блоке SRS имеют блокировку от перезаписи, пояснил свидетель.

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Специалист рассказал, отвечая на вопросы защиты, что блок SRS «решает», какой преднатяжитель ремня безопасности и насколько должен сработать, получая информацию от датчиков удара и ускорения. По его словам, можно также сделать вывод о том, сколько людей находилось в салоне транспортного средства, на основании информации в блоке SRS.

Кроме того, Александр Харитонов отметил, что степень накаливания лампочки фары меняется в зависимости от того, заглушен двигатель или нет.

По словам специалиста, в результате лобового столкновения автомобилей, если разбита фара или отражатель, может измениться направление светового пучка. Также направление светового пучка меняется при сломанных креплениях фары, которые приходят в негодность в 90% случаев при ДТП.

Кроме того, специалист не исключил того, что в автомобиле (который был участником первого ДТП — ред.) после лобового столкновения с другим транспортным средством одна фара могла гореть, затем погаснуть и включиться снова.

Далее судья предъявил специалисту изъятый из автомобиля «Лексус» блок SRS. Александр Харитонов подтвердил, что изымал именно этот блок.

Напомним, вчера, 17 февраля, на судебном заседании допросили одного из статистов, принимавшего участие в третьем следственном эксперименте — Владимира Алексеенко, который управлял парогенератором. Он же подтвердил, что небо при проведении следственного действия было звездным.

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Отметим. что и Георгий Кухи, и свидетель Черношук, оказывавший помощь потерпевшим вместе с погибшим Струтинским, в ходе следственного действия выразили несогласие с третьем следственным экспериментом, указав на некорректную расстановку автомобилей и не соответствующие искомым погодные условия.

Кроме того, в материалах уголовного дела содержатся письменные замечания стороны защиты к этому протоколу следственного эксперимента. Согласно замечаниям, погодная, климатическая и дорожная обстановка в момент следственного действия не была максимально приближенной к той, которая была на момент ДТП. В частности, условия видимости были другими, небо было безоблачным — звездным, дорожное полотно осталось сухим и светло-серым, расстановка транспортных средств не соответствовала искомой.

Также указано на ряд иных нарушений, допущенных в ходе следственного действия, которые стали причиной некорректного измерения общей и конкретной видимости.

В выводах автотехнической экспертизы, которая производилась, основываясь на данных указанного следственного эксперимента, говорится, что водитель автомобиля «Лексус» при выполнении требований ПДД располагал технической возможностью избежать ДТП.

Отметим, что сторона защиты намерена подать ходатайство об исключении этого следственного эксперимента из числа доказательств и о проведении нового следственного эксперимента.

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Судебное заседание продолжится 25 февраля.