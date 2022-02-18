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Пьяный водитель врезался в фуру на трассе в Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей произошло вечером в пятницу, 18 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону, информация о ДТП в Великолукском районе на 464 км трассы М-9 поступила в 21:25. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

Как сообщают «Луки.ру», водитель автомобиля Lada Vesta, мужчина 1976 года рождения, совершил столкновение с двигающемся в попутном направлении автомобилем MAN, под управлением мужчины 1966 года рождения.

По предварительной информации, водитель легковушки был пьян.

В результате ДТП пострадал водитель «Лады». Ему диагностирована рваная рана правого колена. Госпитализация не потребовалась.