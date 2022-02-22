АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пьяный водитель съехал в кювет в великолукской деревне Суханово

Пьяный 68-летний водитель съехал в кювет в Великолукском районе 23 февраля. Дорожно-транспортное происшествие произошло в деревне Суханово на 4-м километре автодороги Великие Луки - Ущицы около 22.00.

Как сообщает газета «Наш путь», мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген Джетта», не справился с управлением и съехал в кювет. В машине на тот момент находился только он, госпитализация мужчине не понадобилась.

Сотрудники отдела ГИБДД МО МВД РФ России «Великолукский» провели процедуру медицинского освидетельствования и выяснили, что водитель на момент совершения ДТП был пьян.