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Первоклассницу сбили на дороге в Псковском районе

Первоклассницу сбили на дороге в Псковском районе 28 февраля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей в ОГИБДД ОМВД России по району.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 15.30 на втором километре автодороги Подосье — Заровенье. Водитель машины «Тойота Хайлюкс», мужчина 1963 года рождения, совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу, выходя из-за остановившего транспортного средства.

Ребенка в сознании доставили в детскую областную больницу для проведения медицинского обследования. Подробности произошедшего устанавливаются. В ведомстве добавили, что водитель был трезв.