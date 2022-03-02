Груженый щебнем КамАЗ перевернулся в Гдовском районе 8 марта. Дорожно-транспортное происшествие случилось неподалеку от поворота на деревню Кятицы.
Грузовая автомашина ехала со стороны города Гдова, пишет районная газета «Гдовская заря». По предварительной информации, житель Ленинградской области за рулем транспортного средства выбрал неверный скоростной режим, в результате чего автомашина опрокинулась в кювет.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и скорой медпомощи. Водителю медицинская помощь не потребовалась.