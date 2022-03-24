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Псковские водители совершили 14 наездов на пешеходов с начала года

Псковские водители совершили 14 наездов на пешеходов с начала 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

С начала 2022 года по настоящее время в Пскове произошло 25 ДТП. Из них 14 – это наезды на пешеходов, в результате которых 14 человек получили ранения, а один человек погиб.

На нерегулируемых пешеходных переходах зарегистрировали шесть аварий, в которых пострадало семь человек. На регулируемых переходах произошло два ДТП, в которых пострадали два человека. Еще четыре наезда на пешеходов произошло вне переходов. В них пострадали три человека и один человек погиб.

Одно ДТП произошло с участием пешехода, переходившего проезжую часть по границе тротуара. Еще на одного человека совершили наезд, когда он двигался по пешеходной дорожке.

«Все мы бываем пешеходами, то есть полноправными участниками дорожного движения. Когда человек идет в гости, на работу, в школу - во всех этих случаях он является пешеходом, а, значит, в целях обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих обязан соблюдать правила дорожного движения», - подчеркнули в УМВД.

За 2 месяца 2022 года инспекторы ДПС ГИБДД города Пскова привлекли к ответственности 27 водителей, проигнорировавших правила предоставления преимущества пешеходам.

ГИБДД УМВД России по городу Пскову напоминает водителям транспортных средств, что в соответствии с Правилами дорожного движения пешеходы при переходе проезжей части имеют преимущество перед транспортными средствами на пешеходных переходах.

Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость, а в случае необходимости остановиться для того, чтобы пропустить пешеходов, находящихся на проезжей части, дав им возможность безопасно завершить переход дороги.