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Водитель мопеда пострадал в столкновении с ВАЗом в городе Дно

Водитель мопеда пострадал в аварии в городе Дно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло сегодня, 29 марта, около 14.20 на пересечении улиц Омельянюка и Дзержинского. По предварительной информации, водитель мопеда, молодой человек 1998 года рождения, двигался по главной дороге, когда с ним столкнулся ВАЗ-2115 под управлением женщины 1983 года рождения.

В результате аварии водитель мопеда получил травму головы, его госпитализировали в Псковскую областную больницу.

На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы, они выясняют все обстоятельства произошедшего.