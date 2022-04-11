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Очередной свидетель по делу о резонансном ДТП отказывается от своих показаний

Судебное разбирательство по смертельному ДТП, произошедшему более двух лет назад в деревне Стяглы Псковского района с участием бизнесмена Георгия Кухи, который в тот момент находился за рулем внедорожника «Лексус», продолжилось в Пскове 8 апреля очередной сенсацией, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На этот раз Роман Никандров, один из 5 свидетелей, непосредственно видевших место ДТП и приглашенный стороной обвинения, заявил, что реальная ситуация отличается от той, что описана следователем в протоколе. Как оказалось, в протокол было занесено сразу несколько пунктов, не имеющих отношения к произошедшим событиям. Во-первых, в ходе допроса оказалось, что Никандров не был за рулем, как это отражено в протоколе следователем, автомобилем управляла мать Никандрова, которую не допрашивали в ходе предварительного следствия. Свидетель заявил, что неоднократно сообщал об этом следователю, который все равно отметил именно Романа как водителя.

Во-вторых, сильно отличаются данные, занесенные в протокол, и реальные свидетельские показания о погодных условиях и уровне видимости - свидетель сообщил, что погода была «марзопакостная» - в воздухе был туман или взвесь мелкого дождя. Было влажно, и дорожное полотно также было влажным, добавил мужчина. Освещения не было ни естественного, ни искусственного, а видимость была плохой. Что удивительно, Роман Никандров рассказал, что и об этом неоднократно сообщал следователю Сидякову, который, в свою очередь, постоянно пытался убедить его в обратном - что погода была ясной и хорошей. По словам Никандрова, напор со стороны следователя был таким, что он уже согласился подписать протокол не читая.

Никандров был свидетелем первого ДТП, предшествовавшего происшествию с участием Георгия Кухи. Он рассказал, что издалека они с матерью увидели лишь вспышку света и поняли, что впереди произошло столкновение, только благодаря этому они снизили скорость и смогли и сами избежать возможной аварии. По его словам место ДТП не было никак подсвечено, из одного из автомобилей действительно шел пар, который, правда, не делал видимость лучше.

Напомним, что это далеко не первый скандал, разразившийся по ходу следствия. Выяснилось, что все статисты, присутствовавшие на следственном эксперименте, подписывали протокол не в тот же день, а спустя продолжительное время, а одной из свидетельниц следователь диктовал показания по телефону, а протокол она подписывала не в Следственном Комитете, а у себя дома.

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Сторона защиты обратила внимание суда, что уже неоднократно показания свидетелей, данные в суде, отличаются от тех, которые записаны в протоколах уголовного дела, указывая на то, что следователь Следственного Комитета Сидяков излагал обстоятельства в протоколах в пользу обвинения.

К слову, в конце заседания суд отклонил запрос Псковской Ленты Новостей о предоставлении видеозаписи следственного эксперимента, ставшего краеугольным камнем всего процесса – сторона защиты утверждает, что он проведен с многочисленными нарушениями, сторона же обвинения утверждает, что нарушения отсутствовали. Напомним, что это уже третий следственный эксперимент – первые два, показавшие невиновность подсудимого, исключены из числа доказательств этим же следователем, который опрашивал свидетеля. Видеозапись третьего следственного эксперимента транслировалась в суде на публичном заседании, однако суд отказал нашим читателям в праве ознакомиться с ее содержанием.

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Затем суд допросил участника следственного эксперимента. Допрос происходил также в режиме ВКС, на связи с Переславским районным судом, поскольку молодой человек в настоящее время проходит срочную военную службу под Переяславлем-Залесским.

Он пояснил, что следственный эксперимент проводился с целью установления видимости на этом участке автодороги. Эксперимент проходил в темное время суток, с 18.00 до 23.00. Осадков не было, тумана - тоже. Замечаний о погодных условиях статисты не делали. В эксперименте принимали участие автомобили марок «Рено Логан», «Лексус» и еще одна автомашина, марку которой статист не запомнил. Один из автомобилей располагался на встречной полосе под небольшим углом и еще один был в кювете.

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По словам молодого человека, с протоколом следствия статистов ознакомили примерно через неделю. Отметим, что из нескольких показаний свидетелей явно видно, что те данные, которые есть в протоколе по юридически значимым моментам (состояние погоды, состояние видимости) разнятся с тем, что рассказывают свидетели.

Псковичи отмечают, что если раньше разбирательство по делу о ДТП носило статус резонансного из-за известности его участников, то теперь резонансным оно видится в первую очередь из-за обилия нестыковок и нарушений, вскрывающихся в судебном процессе. Отметим, что на сегодняшний момент суд ещё не приступил к допросу свидетелей со стороны защиты.