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Автомобиль «Киа» опрокинулся в Псковском районе, пострадала водитель

Девушка пострадала в ДТП в Псковском районе 14 мая. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по району.

Фото здесь и далее: ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 20.00 на 17-м километре автодороги Псков - Изборск. Водитель автомобиля «Киа Церато», девушка 1994 года рождения, не справилась с управлением и съехала в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось.

В результате ДТП пострадала водитель, ее госпитализировали. Подробности произошедшего устанавливаются.