АвтоМир / Происшествия / ДТП

Мужчина погиб в результате съезда автомобиля в кювет в Псковском районе. ФОТО

Мужчина погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Псковском районе 27 сентября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по району.

Фото здесь и далее: ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району

ДТП произошло в 17.10 на 192-м километре дороги Великий Новгород – Псков. Мужчина 1995 года рождения, управляя автомобилем Datsun, на прямом участке трассы не справился с управлением и съехал в кювет. В результате машина опрокинулась.

От полученных травм водитель скончался на месте ДТП. Больше в автомобиле никого не было.

Признаков алкогольного опьянения у мужчины не выявили. Подробности и обстоятельства произошедшего выясняются.