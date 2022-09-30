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Мужчину осудят в Порховском районе за пьяное ДТП с погибшей пассажиркой

Прокурор Порховского района направил в суд уголовное дело в отношении мужчины, попавшего в ДТП, в котором погибла девушка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Порховского района.

В апреле мужчина в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле ВАЗ по селу Славковичи Порховского района со скоростью около 113 километров в час. Водитель не справился с управлением транспортным средством и наехал на бетонный блок, находящийся на обочине.

Девушка, которая в момент ДТП находилась на переднем пассажирском сидении автомобиля, скончалась от полученных травм.

Статья обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.