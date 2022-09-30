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В Пскове 21-летний водитель BMW спровоцировал ДТП

Стали известны подробности ДТП на улице Льва Толстого в Пскове, которое произошло 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

В 11:00 у дома №48 21-летний водитель автомобиля BMW при повороте налево на регулируемом перекрестке по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу Lada Vesta под управлением 42-летнего водителя, двигавшегося по встречному направлению, и врезался в него.

Это спровоцировало наезд Lada на дорожный знак 8.22.1 и стойку дорожного знака.

В результате ДТП водители получили телесные повреждения, после осмотра в Псковской областной больнице их отпустили домой.

Оба водители были трезвы.