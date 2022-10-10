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Появились фотографии с места наезда на шестилетнего ребенка в Пскове

Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области предоставило Псковской Ленте Новостей фотографии с места дорожно-транспортного происшествия, которое произошло во дворе дома №72 на улице Коммунальной в Пскове 9 октября.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

ДТП случилось в 15:40. Водитель автомобиля Nissan Teana, мужчина 1985 года рождения, ехал по дворовой территории и при повороте налево совершил касательное столкновение с пешеходом 2016 года рождения.

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В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, отпущен домой. Водителю назначили химико-токсикологическое исследование.