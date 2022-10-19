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Двух пешеходов сбили в Пскове. ФОТО

Двух пешеходов сбили в Пскове 19 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, в 14.00 произошел наезд на пешехода у дома №13 на улице Гагарина.

Водитель Geely 2001 года рождения при повороте совершила наезд на пешехода 1949 года рождения. Женщина шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую доставили в областную больницу. По предварительной информации, у неё выявили черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом черепа. Пенсионерку перевели в отделение нейрохирургии. Водитель была трезвой.

В 16.01 произошел наезд на пешехода у дома №92 на улице Леона Поземского. Водитель Kia Rio, мужчина 1972 года рождения, наехал на пешехода, перебегавшего дорогу по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомашины. Пострадавший 1986 года рождения доставлен в областную больницу.

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Водитель трезвый. По предварительной информации, он двигался во втором ряду. В правом ряду автомашина остановилась перед переходом, а водитель Kia продолжил движение.