←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё ДТП 03.11.2022 09:570 Житель Сербии погиб в ДТП в Стругокрасненском районе 06.11.2022 17:010 Автомобиль сбил пешехода в Великолукском районе, водитель скрылся 05.11.2022 18:440 Два человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Пустошкинском районе 04.11.2022 12:381 Стали известны подробности смертельного ДТП в Великих Луках 04.11.2022 09:410 Человек погиб в результате столкновения Lada и Audi в Великих Луках 03.11.2022 11:210 Пешеход погиб на дороге в Островском районе
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Автомобиль сбил пешехода в Великолукском районе, водитель скрылся

06.11.2022 17:01|ПсковКомментариев: 0

Автомобиль сбил пешехода на дороге в деревне Куракино Великолукского района. Как стало известно корреспонденту Псковской Ленты Новостей, ДТП произошло 4 ноября в 20.30 на 7-м километре автомобильной дороги Першино - Лычево.

Водитель неизвестного транспортного средства наехал на пешехода 1973 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил сотрясение головного мозга и ушибы.

ОГИБДД МО МВД России «Великолукский» устанавливает очевидцев ДТП и личность скрывшегося водителя. Оперативно-значимую информацию можно сообщить по телефону: 8(81153) 37477.

Теги: #происшествие #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 3937 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
06.11.2022, 17:010 Автомобиль сбил пешехода в Великолукском районе, водитель скрылся 06.11.2022, 12:120 Пешеходам рассказали, за что их может задержать сотрудник ГИБДД 05.11.2022, 18:440 Два человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Пустошкинском районе 05.11.2022, 12:431 Участок улицы Льва Толстого в Пскове закроют для движения в связи с прорывом водопровода
04.11.2022, 16:570 Автомобильный бренд Infiniti уходит из России 04.11.2022, 12:381 Стали известны подробности смертельного ДТП в Великих Луках 04.11.2022, 10:391 Ремонт остановочной площадки на Привокзальной площади начался в Пскове 04.11.2022, 09:410 Человек погиб в результате столкновения Lada и Audi в Великих Луках
03.11.2022, 19:090 Госавтоинспекция проинформировала псковичей о графике работы в День народного единства 03.11.2022, 18:071 Городской автобус на маршруте №4 будет пропускать одну остановку в Пскове 03.11.2022, 17:480 Поставка транспортных карт для студентов задерживается в Пскове 03.11.2022, 17:270 Тару из-под немецкого пива военных лет нашли при реконструкции дороги в Пскове. ФОТО
03.11.2022, 16:442 Борис Елкин предложил псковичам придумать названия автобусным остановкам на улице Кузбасской Дивизии 03.11.2022, 15:102 Крышу автобусного павильона на улице Коммунальной отремонтировали в Пскове 03.11.2022, 11:210 Пешеход погиб на дороге в Островском районе 03.11.2022, 09:570 Житель Сербии погиб в ДТП в Стругокрасненском районе
03.11.2022, 07:540 Водителей предупредили о «зимнем» обмане с бензином на АЗС 02.11.2022, 22:360 Ветхий деревянный мост отремонтируют в Новоржевском районе 02.11.2022, 22:240 Водитель Renault пытался развернуться и резко вылетел на разделительный газон в Пскове. ВИДЕО 02.11.2022, 21:220 Псковавтодор меняет изношенное асфальтобетонное покрытие дорог в регионе
02.11.2022, 20:301 Возведение второго пускового комплекса Северного обхода вокруг Пскова продолжится в 2023 году 02.11.2022, 17:010 Покупка автомобиля Geely в Пскове в ноябре стала выгоднее на 690 000 рублей в РРТ 02.11.2022, 16:273 Новую схему движения введут на пересечении улиц Михайловской и Западной в Пскове 02.11.2022, 14:590 Дорожная авария затрудняет движение на улице Кузнецкой в Пскове
02.11.2022, 11:190 Момент наезда автомобиля на псковича в Борисовичах попал на видео 02.11.2022, 11:180 Более 2500 штрафов от фотовидеофиксации обжаловали в Псковской области с начала года 02.11.2022, 11:011 Грузовик раздавил такси с водителем и пассажиром в Москве. ФОТО 02.11.2022, 10:530 Водитель грузовика насмерть сбил пешехода в Островском районе
02.11.2022, 10:460 Фургон и легковой автомобиль столкнулись в Пскове 02.11.2022, 10:120 Пыталовский водитель насмерть сбил отца четырёх детей и лишился свободы 02.11.2022, 09:540 Сумма штрафов от фотовидеофиксации в Псковской области превысила 140 млн с начала года 02.11.2022, 09:300 Пешехода сбил автомобиль на улице Балтийской в Борисовичах
02.11.2022, 08:560 Россияне стали в 2-3 раза чаще покупать автозапчасти на маркетплейсах 02.11.2022, 07:180 Водителей хотят штрафовать за езду зимой на летней резине 01.11.2022, 20:340 Свыше 20 километров трассы отремонтировали в Псковском и Гдовском районах 01.11.2022, 20:140 Участок дороги в Себежском районе отремонтировали по нацпроекту
01.11.2022, 17:570 Расписание движения автобусов изменится в Великих Луках 4 ноября 01.11.2022, 16:240 Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» стартовала в России 01.11.2022, 16:140 Железнодорожный переезд временно перекроют в Великих Луках 2 ноября 01.11.2022, 13:491 Фотофакт: Новый асфальт положили на тротуаре напротив здания ПФР в Пскове
01.11.2022, 13:220 Дорожная авария на площади Ленина в Пскове затрудняет движение в сторону Ольгинского моста 01.11.2022, 13:171 На мосту имени 50-летия Октября в Пскове развешивают флажки-триколоры. ФОТО 01.11.2022, 12:100 Двор дома №31 на улице Красноармейской благоустроят в Пскове 01.11.2022, 11:180 Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2022» стали участницами авто-шоу
01.11.2022, 09:400 Автомобиль под управлением женщины вылетел в кювет в Великолукском районе 01.11.2022, 08:470 Пассажирка пострадала в результате ДТП в Гдове 31.10.2022, 18:590 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 31.10.2022, 18:132 «У девочки началась истерика»: что творилось в момент обстрела автобуса в Пскове
31.10.2022, 17:460 Volvo врезался в Hyundai на площади Победы в Пскове 31.10.2022, 15:020 Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» стартует 1 ноября 31.10.2022, 14:380 Судьбу автостанции «Старый Изборск» решит глава Печорского района 31.10.2022, 14:100 Восемь человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю
31.10.2022, 13:560 Участок улицы Старотекстильной в Пскове закроют для движения транспорта 31.10.2022, 12:350 Поссорившийся с девушкой пьяный пскович угнал автомобиль, чтобы согреться 31.10.2022, 11:220 Пьяный водитель ВАЗа устроил ДТП в Куньинском районе 31.10.2022, 10:220 Женщина проигнорировала наличие тротуара и попала под колёса грузовика в Печорах
31.10.2022, 09:500 Сделано из ПЭТ: роль пластика в автомобиле 31.10.2022, 09:470 Неизвестный водитель сбил пешехода в псковской Тямше и скрылся 31.10.2022, 09:150 Что ждет водителей в 2023 году, объяснили эксперты 30.10.2022, 11:1513 Городской автобус расстреляли в Пскове. ФОТО
30.10.2022, 11:080 Профсоюзы пожелали псковским автомобилистам успехов в их благородном труде 30.10.2022, 09:000 День автомобилиста отмечается в России 29.10.2022, 17:501 Девушка «припарковала» Subaru на заборе столичной школы. ФОТО 28.10.2022, 21:370 Обочины дороги привели в порядок после вмешательства прокуратуры в Порховском районе
28.10.2022, 21:070 Опубликован режим работы общественного транспорта в Псковской области на начало ноября 28.10.2022, 19:441 Более 13 км трассы отремонтировали по нацпроекту в Палкинском районе 28.10.2022, 16:000 Участок Комсомольского переулка закроют для движения автомобилей в Пскове 28.10.2022, 14:140 Сказка про белого бычка: какова судьба Северного обхода Пскова
28.10.2022, 13:080 Водитель пострадал в результате ДТП на мосту имени 50-летия Октября в Пскове 28.10.2022, 12:170 Опубликованы фотографии с места ДТП на мосту имени 50-летия Октября в Пскове 28.10.2022, 11:502 Грузовик и внедорожник столкнулись на мосту в Пскове. ВИДЕО 28.10.2022, 11:390 Движение на мосту имени 50-летия Октября в Пскове затруднено из-за ДТП
28.10.2022, 11:350 Сотрудники «СитиИнвестГрупп» восстанавливают профиль грунтовых дорог в Пскове 28.10.2022, 11:011 Автомобиль псковских археологов застрял в грязи. ФОТО 28.10.2022, 09:320 Участок Сиреневого бульвара в Пскове временно закроют для движения транспорта 27.10.2022, 17:470 Может ли ГИБДД повлиять на любителей громкой музыки в автомобилях, рассказали псковичам
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.