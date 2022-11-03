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Автомобиль сбил пешехода в Великолукском районе, водитель скрылся

Автомобиль сбил пешехода на дороге в деревне Куракино Великолукского района. Как стало известно корреспонденту Псковской Ленты Новостей, ДТП произошло 4 ноября в 20.30 на 7-м километре автомобильной дороги Першино - Лычево.

Водитель неизвестного транспортного средства наехал на пешехода 1973 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил сотрясение головного мозга и ушибы.

ОГИБДД МО МВД России «Великолукский» устанавливает очевидцев ДТП и личность скрывшегося водителя. Оперативно-значимую информацию можно сообщить по телефону: 8(81153) 37477.