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Пешеход погибла в результате наезда автомобиля в Пустошкинском районе

Пешеход погибла в результате наезда автомобиля у деревни Алоль Пустошкинского района 24 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, в 15:55 водитель, 2004 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2115, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть вне перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте до прибытия скорой медицинской помощи скончалась женщина 1969 года рождения.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего.