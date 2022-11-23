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Опубликованы фотографии с места дорожной аварии в Плюсском районе

Опубликованы фотографии с места дорожной аварии, которая произошла на 185 км автомобильной дороги Санкт-Петербург - Невель в Плюсском районе 27 ноября.

Фото здесь и далее: ГИБДД УМВД России по Псковской области

Напомним, водитель автомобиля, женщина 1963 года рождения, не учла сложные метеорологические условия при совершении обгона, не справилась с управлением транспортным средством и совершила съезд в правый по ходу движения придорожный кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадала сама водитель, госпитализация не потребовалась.