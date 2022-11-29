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Женщина пострадала в результате наезда автомобиля в Себеже

Пешеход пострадал в результате наезда автомобиля в Себеже 28 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

В 8:45 у дома №19 на улице 7 Ноября водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, совершила наезд на женщину 1968 года рождения, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина была госпитализирована в Великолукскую районную больницу.