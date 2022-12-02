АвтоМир / Происшествия / ДТП

Видео с места аварии в Плюсском районе опубликовали в соцсетях

Видео с места аварии в Плюсском районе вблизи деревни Лудонь, где столкнулись три автомобиля, опубликовали в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

«Видео сегодняшней аварии перед деревней Лудонь со стороны Санкт-Петербурга. Автомобиль Priora занесло прямо под Tiguan. Все живы», - написал автор видеозаписи.

Видео: Жесть по-псковски

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло на 209 километре трассы. Из-за скользкой дороги, предварительно, произошло столкновение двух легковых автомобилей и грузовика. Один автомобиль в кювете.