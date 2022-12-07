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ДТП с полицейским автомобилем в Пскове зафиксировали камеры видеонаблюдения

Дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля в Пскове попало на камеры видеонаблюдения.

Видео: Pskovline

ДТП произошло 6 декабря около 20.35 у дома № 49 по Рижскому проспекту. По предварительной информации, водитель Renault, женщина 1986 года рождения, при повороте на прилегающую дворовую территорию не предоставила преимущество и совершила столкновение со служебным автомобилем «УАЗ», который двигался во встречном направлении с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.

Видео: Диана Прыжкова

В результате ДТП пострадали пассажиры Renault: двое детей 2012 и 2016 годов рождения. Они госпитализированы в Детскую областную больницу.