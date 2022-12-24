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Два легковых автомобиля столкнулись на дальнем Завеличье

Два легковых автомобиля столкнулись на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Рокоссовского в Пскове вечером 24 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

ДТП произошло в 21.40. Снимки с места происшествия опубликованы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте». Транспортные средства получили значительные технические повреждения.

На месте работают сотрудники служб спасения. Подробности произошедшего выясняются.