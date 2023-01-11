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Скончавшегося в ДТП в Псковском районе водителя проверят на состояние опьянения

Скончавшемуся в ДТП в Псковском районе водителю назначили химико-токсикологическое исследование. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло в деревне Раздолье Псковского района. Авария произошла в 18:18 на 9 километре автодороги Псков - Кислово - Палкино. Водитель автомобиля Nissan Almera выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser. Водитель автомобиля Nissan Almera скончался на месте.

Водитель Toyota Land Cruiser был трезв, водителю автомобиля Nissan Almera назначили химико-токсикологическую экспертизу.