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Полиция ищет очевидцев ДТП в Псковском районе с шестью пострадавшими

Полиция ищет очевидцев ДТП в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД по Псковскому району, 4 января около 00.40 на 21-м километре автодороги Псков - Изборск водитель KIA Soul не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении Peugeot 3008.

Всех возможных очевидцев данного ДТП просят обратиться в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району, либо к следователю Д. В. Васильеву в кабинет №23 следственного отдела ОМВД России по Псковскому району.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ. Ранее сообщалось, что в ДТП пострадали 6 человек. Здоровью одного из пострадавших нанесен тяжкий вред.