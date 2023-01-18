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Автомобиль врезался в здание в Невеле

Автомобиль Nissan врезался в здание в Невеле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 января в 21:41 у дома № 1 по улице Гвардейской в Невеле. Водитель автомобиля Nissan, мужчина 2004 года рождения, на прямом участке дороге при выбранной скорости движения не справился с управлением. В результате он въехал в здание.

В ДТП пострадал сам водитель и его пассажир 2005 года рождения. Их доставили в медицинское учреждение. Водитель был трезв.