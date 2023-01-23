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В Печорах автомобилист наехал на 20-летнюю девушку, которая лежала на дороге

20-летняя печерянка пострадала в дорожно-транспортном происшествии 21 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 3:00 у дома №29 Прибалтийского шоссе на местную жительницу 2003 года рождения, которая лежала на проезжай части дороги, был совершен наезд, отметили в управлении.

Водитель скрылся с места ДТП, а девушка была госпитализирована.

В ходе розыска полицейским удалось установить водителя LADA Granta. Им оказался 42-летний местный житель. Мужчина был трезв.

Следственный отдел МО МВД России «Печорский» проводит проверку по данному факту.