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Тройное ДТП произошло на трассе Псков - Гдов, есть пострадавшие

Тройное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Псков - Гдов 31 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

ДТП случилось в 8:05 на десятом километре автодороги Псков - Гдов. Водитель автомобиля Škoda Octavia, женщина 1978 года рождения, не справилась с управлением. Транспортное средство занесло, и водитель выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с движущимся во встречном направлении ВАЗ-2121 под управлением водителя 1950 года рождения.

После ВАЗ-2121 столкнулся с автомобилем Haval под управлением водителя 1970 года рождения.

В результате ДТП пострадали: водитель Škoda Octavia, водитель ВАЗ-2121 и пассажир 1952 года рождения, который находился в автомобиле ВАЗ-2121.