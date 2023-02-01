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Школьник пострадал в результате ДТП в Псковском районе

Школьник пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

ДТП произошло 31 января в 19:20 на седьмом километре автодороги Псков - Изборск. Водитель автомобиля МАЗ 6312АВ 2001 года рождения наехал на остановившийся для поворота налево автомобиль Ford Focus.

Легковым управлял водитель 1987 года рождения. Автомобиль от удара съехал с дороги в левый кювет.

В результате ДТП транспортные средства получили технические повреждения. Пострадал пассажир Ford Focus 2011 года рождения.