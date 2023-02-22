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Автомобиль Nissan сбил пешехода на площади Ленина в Пскове. ВИДЕО

Автомобиль Nissan Almera сбил пешехода на площади Ленина в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Видео: pskovline

Дорожно-транспортное происшествие, по предварительной информации, произошло 23 февраля в 21.30 на площади Ленина у дома №3 на регулируемом пешеходном переходе. Водитель автомобиля Nissan Almera, мужчина 1978 года рождения, совершил наезд на пешехода, мужчину 1989 года рождения, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Пешехода госпитализировали в медучреждение, у него диагностированы ушибы.