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Четырех пешеходов сбил УАЗ в Псковском районе, водитель скрылся

Водитель автомобиля сбил пешеходов на проезжей части дороги в Псковском районе и скрылся 16 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

В 00:50 на 24-м километре автодороги Череха - Назимово (Псковский район) водитель автомобиля УАЗ, мужчина 1970 года рождения, наехал на пешеходов, которые находились на проезжей части дороги. Затем водитель скрылся с места ДТП. Впоследствии его личность установили.

В результате ДТП пострадали пешеходы: две женщины и двое мужчин. Обоих мужчин госпитализировали.