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Момент наезда грузовика на юного велосипедиста в Пскове сняла камера видеонаблюдения

Момент наезда грузовика на юного велосипедиста в Пскове попал на камеру видеонаблюдения. Запись выложили в комментариях в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Мария Дмитриева / «ВКонтакте»

Ранее сообщалось, что велосипедист получил незначительные травмы после наезда грузовика в Пскове. ДТП произошло 15 апреля в 19.05 вблизи дома №52 на Рижском проспекте.

Водитель 1990 года рождения, управляя грузовиком MAN с прицепом, совершил наезд на велосипедиста, мальчика 2013 года рождения. По предварительным данным, велосипедист пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.