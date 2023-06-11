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Водитель автомобиля Renault повредил бортовой камень и въехал в столб под Псковом

Женщина без прав на «Жигулях» угодила в кювет в Новоржевском районе, пострадали два человека

Женщина без прав на «Жигулях» угодила в кювет в Новоржевском районе, пострадали два человека

АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель автомобиля Renault повредил бортовой камень и въехал в столб под Псковом

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Легковой автомобиль въехал в столб в деревне Писковичи Псковского района. Снимки с места дорожно-транспортного происшествия опубликованы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте». Фото здесь и далее: Сергей Григорьев / «Жесть по-псковски» «Низенько шел, через (бортовой - ред.) камень», - уточнил автор снимков. На фотографиях видно, что в ДТП попал автомобиль Renault. Бортовой камень был поврежден, столб линии электропередач не пострадал. Транспортное средство получило технические повреждения. Подробности произошедшего выясняются.