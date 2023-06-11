Водитель автомобиля Renault повредил бортовой камень и въехал в столб под Псковом

Легковой автомобиль въехал в столб в деревне Писковичи Псковского района. Снимки с места дорожно-транспортного происшествия опубликованы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Сергей Григорьев / «Жесть по-псковски»
«Низенько шел, через (бортовой - ред.) камень», - уточнил автор снимков.
На фотографиях видно, что в ДТП попал автомобиль Renault. Бортовой камень был поврежден, столб линии электропередач не пострадал. Транспортное средство получило технические повреждения.
Подробности произошедшего выясняются.