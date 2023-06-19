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ВАЗ-2110 получил сильные повреждения при столкновении с BMW в Пскове. ФОТО

19.06.2023 11:55|ПсковКомментариев: 0

Автомобиль ВАЗ-2110 получил технические повреждения при столкновении с машиной BMW в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД по городу Пскову, столкновение произошло 17 июня в 16.40 напротив дома №104 на Рижском проспекте. 

 

Водитель автомобиля ВАЗ-2110, молодой человек 2001 года рождения, совершил наезд на стоящую машину BMW, за рулем в ней находился мужчина 1994 года рождения. Пострадавших нет. Автомобили получили технические повреждения, особенно сильно пострадал ВАЗ.

Сообщается, что в столкновении был задет автомобиль Mercedes, но владелец отказался оформить ДТП.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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