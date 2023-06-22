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Водитель Laga Granta пострадал после столкновения с лосем в Псковской области

Водитель Laga Granta пострадал после столкновения с лосем на на 458 километре трассы Санкт-Петербург - Невель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 июня в 22.38. Водитель автомобиля Laga Granta, мужчина 1984 года рождения, столкнулся с лосем, после чего столкнулся с большегрузом DAF, под управлением гражданина Польши 1989 года рождения.

В результате ДТП водителя легкового автомобиля госпитализировали с переломом, водитель большегруза не пострадал. На месте работали экстренные службы и сотрудники ГИБДД.