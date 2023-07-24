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Подросток на велосипеде влетел в автомобиль в Опочке и попал в больницу

Велосипедист пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Опочке 23 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий».

Фото здесь и далее: ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий»

В 14:40 на улице Набережной у дома №8 в Опочке молодой человек 2010 года рождения, управляя велосипедом марки Stels-710 pilot, ехал по улице Карла Маркса. Подросток не уступил дорогу автомобилю Lada 21214, за рулем которого был молодой человек 2004 года рождения, он пользовался преимуществом и двигался по главной дороге. Произошло столкновение транспортных средств.

В результате ДТП водитель велосипеда получил телесные повреждения, его направили в Псковскую детскую областную клиническую больницу.