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Вынесен приговор насмерть сбившему велосипедистку жителю Красногородска

Жителя Красногородскf привлекли к уголовной ответственности за наезд на велосипедистку со смертельным исходом (пункт «б» части 4 статьи 264 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Утром 31 октября 2021 года подсудимый, управляя автомобилем Volkswagen Passat, ехал по улице Матросова в Красногородске. Мужчина своевременно не заметил велосипедистку и совершил на нее наезд. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая погибла.

С учетом данных о личности виновного, обстоятельств совершенного преступления, подсудимому назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Кроме того, суд взыскал с мужчины в пользу супруга погибшей компенсацию морального вреда в размере 800 000 рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.