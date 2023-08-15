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Свидетелей наезда электросамоката на женщину на Рижском проспекте ищут в Пскове

Очевидцев дорожных происшествий ищет ОГИБДД УМВД России по городу Пскову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 14 июля в 15.05 у дома №44 на Рижском проспекте в Пскове мужчина 2001 года рождения, осуществляя движение на электросамокате, совершил наезд на пешехода - женщину 1970 года рождения. В результате ДТП пострадавшая госпитализирована в Псковскую областную больницу.

А 26 июля около 0.40 у дома № 120 по улице Военный Городок-3 в Пскове в автобусе ПАЗ-32053 (государственный регистрационный знак А843МУ60) произошло падение пассажира - женщины 1964 года рождения. В результате падения она получила телесные повреждения.

Всех очевидцев или владеющих какой-либо информацией о данных ДТП, просят обратиться по телефонам - 102, 59-38-34.