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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Фотофакт: Тройное ДТП произошло на въезде в Псков

26.08.2023 18:02|ПсковКомментариев: 0

Три автомобиля столкнулись на Рижском проспекте сегодня, 26 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Авария произошла возле Fjord Plaza. Один из автомобилей получил серьезные повреждения.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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