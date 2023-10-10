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Велосипедистку насмерть сбил автомобиль в Опочецком районе

Автомобиль Citroën сбил велосипедистку в Опочецком районе 9 октября, женщина погибла. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожная авария случилась около 19:06 на 5-м километре дороги Опочка - Красногородск. По предварительным данным, мужчина 1986 года рождения за рулем автомобиля Citroën сбил велосипедистку 1966 года рождения, которая ехала в попутном направлении по середине проезжей части.

В результате ДТП женщина скончалась на месте до приезда медиков. Работали следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции.