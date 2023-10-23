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Автомашина скорой помощи с пациентом съехала в яму на улице Гагарина в Пскове

Автомашина скорой медицинской помощи с пассажиром попала в ДТП у дома №15 на улице Гагарина в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, информация о дорожной аварии с участием легкового автомобиля поступила 22 октября в 22.55.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля УАЗ, мужчина 1972 года рождения, с включёнными спецсигналами не принял возможных мер к снижению скорости и в нарушение дорожных знаков совершил наезд на препятствие в виде дорожной ямы на ремонтируемом участке дороги. Пострадала пассажирка 1986 года рождения – фельдшер и сам водитель. Находившийся в автомашине пациент не пострадал. Его переложили в другую автомашину скорой помощи.

Пациента везли из поселка Заплюсье. Водитель – житель поселка Струги Красные – в объяснении сообщил, что не знал о ремонте на участке улицы Гагарина.

Напомним, на улице Гагарина с февраля 2022 года ведется ремонт в рамках реконструкции улицы Фабрициуса. 17 октября на улице Фабрициуса состоялся технический запуск движения. На соседних улицах — Металлистов и Гагарина продолжаются ремонтные работы.