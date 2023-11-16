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Сбивший двух школьниц в Дедовичах мужчина отправится в тюрьму на 7 лет

Уроженца Порхова привлекли к уголовной ответственности за смертельное дорожно-транспортное происшествие (пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Утром 31 мая 2022 года мужчина ехал на легковом автомобиле по поселку Дедовичи со скоростью не менее 60 километров в час в состоянии алкогольного опьянения. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил пешехода - несовершеннолетнюю девушку. От полученных телесных повреждений она впоследствии скончалась.

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Мужчина полностью признал вину в совершении преступления. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 11 месяцев. Также с осужденного в счет компенсации морального вреда в пользу матери погибшей взыскали 2 500 000 рублей.