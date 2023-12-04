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Бастрыкин поручил передать в СК дело по факту гибели псковского подростка в результате ДТП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил инициировать передачу уголовного дела по факту гибели несовершеннолетнего в результате ДТП в Псковской области в производство следственных органов СК России, сообщает Telegram-канал ведомства.

«В социальных медиа опубликована информация о несогласии родственников подростка с установлением обстоятельств его гибели в результате ДТП в Псковской области, которое расследуется органами внутренних дел. Ими в том числе критикуется ряд выводов, сделанных на основании проведенного комплекса следственных действий», - рассказали в ведомстве.

Председатель Следственного комитета России поручил и. о. руководителя Следственного управления СК России по Псковской области Дмитрию Егорову оперативно инициировать передачу уголовного дела в производство следователей аппарата регионального СК, представить доклад об установленных обстоятельствах и по доводам публикации.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло в Новоскольническом районе у деревни Раменок днем 22 июля. В его результате погиб велосипедист 2008 года рождения.

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В социальных сетях распространяется информация, что дело по факту смерти подростка в результате ДТП возбудили на следующий день после трагедии. Водителем оказался сосед погибшего мальчика. По предварительной информации, мужчину, в отличие от подростка, не проверяли на предмет алкогольного опьянения. В то время как в крови подростка якобы выявили следы алкоголя.