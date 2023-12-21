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Суд вынес приговор псковичу, сбившему ребенка у детской областной больницы в 2021 году

Суд вынес приговор мужчине, сбившему ребенка у детской областной больницы в Пскове в августе 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

28 августа 2021 года подсудимый находился в состоянии опьянения и передвигался на автомобиле в районе Завеличье. Мужчина наехал на ребенка у детской областной больницы, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение нетрезвым водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.

Сам судебный процесс начался в сентябре 2022 года и завершился 20 декабря этого года. Инцидент вызвал широкий резонанс.





«Состоялось порядка 40 судебных заседаний. Обвиняемого забрали прямо из зала суда. Свою вину он до последнего не признавал», - рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей мама пострадавшего мальчика Ирина.

После долгой реабилитации мальчик пошел в школу. Однако головные боли, как последствие аварии, сохранились. Особенно они интенсивны при погодных изменениях, уточнила Ирина.

Также сторона потерпевшего ожидает от подсудимого апелляцию на приговор, что может снова привести к судебным заседаниям.

Также суд взыскал с мужчины в пользу потерпевшего 700 000 рублей, а в пользу его матери 100 000 рублей в счет возмещения причиненного преступлением морального вреда. Также суд разъяснил право обращаться с исковыми требованиями о взыскании расходов по лечению и реабилитации мальчика в суд в порядке гражданского судопроизводства.

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Напомним, спустя два месяца после аварии в Пскове на переходе улицы Коммунальной напротив дома №33, у детской областной больницы, появился светофор.