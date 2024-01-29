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В Пскове автомобиль сбил пьяного мужчину, вышедшего на проезжую часть

В Пскове автомобиль сбил пьяного мужчину, вышедшего на проезжую часть. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 28 января в 21.05 у дома №39 по улице Яна Райниса.

По предварительным данным, водитель автомашины Kia Rio, мужчина 1982 года рождения, совершил наезд на пешехода, мужчину 1959 года рождения. Он внезапно вышел на проезжую часть от правой обочины.

Пешеход получил телесные повреждения. На момент ДТП установлены ушибленые раны головы, множественные ушибы тела. Находился в состоянии алкогольного опьянения, госпитализирован в горбольницу. На данный момент состояние пострадавшего уточняется.

Водитель трезвый.

В объяснении сотрудникам полиции водитель сообщил, что двигался по улице Яна Райниса в сторону улицы Юбилейной, когда на дорогу неожиданно выскочил мужчина. По словам свидетеля происшествия, пешеход был в темной одежде, находился на краю проезжей части.

По факту ДТП проводится проверка.