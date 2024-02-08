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Четыре женщины стали участницами одного ДТП в Пскове. ФОТО

Четыре женщины стали участницами ДТП в Пскове на улице Юбилейной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД по городу Пскову, четыре автомашины столкнулись 7 февраля в 16.10 поблизости от дома 51 по улице Народной.

За рулем всех автомашин были женщины. Водитель Kia Sportage, женщина 1994 года рождения, не выбрала безопасную дистанцию и совершила столкновение с автомашиной Hyundai Creta под управлением женщины 1967 года рождения. По инерции Hyundai наехал на Hyundai Solaris (за рулем женщина 1984 года рождения). Четвертым участником стал Land Rover Freelander с водителем – женщиной 1988 года рождения.

Пострадавших нет.

Водитель Kia Sportage привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги). Назначен штраф в размере 1500 рублей.