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Уголовное дело возбудили по факту ДТП с пострадавшими школьниками из Пустошки

Уголовное дело возбудили по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Пушкиногорском районе 12 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

«Прокуратурой области признано законным постановление следственного органа УМВД России по Псковской области по факту ДТП

в Пушкингорском районе, в котором пострадали несовершеннолетние», - сообщили в прокуратуре.

ДТП произошло около 9.40 на 380-м километре автомобильной дороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница

с Республикой Беларусь. Мужчина 1975 года рождения ехал на грузовике Volvo с полуприцепом из Пскова в направлении Опочки. Водитель не справился с управлением и совершил касательное столкновение с автобусом «ПАЗ» под управлением мужчины 1980 года рождения, который перевозил учащихся 10 класса Пустошкинского центра образования из Пустошкинского района в Псков.

Пострадавших в результате ДТП доставили в медицинские учреждения города Пскова. Напомним, трое подростков находятся в реанимации.

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Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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По делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств расследуемого преступления. Кроме того, Бежаницким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Псковской области организована процессуальная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей.

Ход расследования по уголовному делу и проведения процессуальной проверки поставлены на контроль в прокуратуре области.