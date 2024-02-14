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Водителя большегруза, столкнувшегося со школьным автобусом в Пушкиногорском районе, заключили под стражу

Водителя большегруза, столкнувшегося со школьным автобусом в Пушкиногорском районе, заключили под стражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Пушкиногорский районный суд рассмотрел ходатайство следователя отделения по расследованию ДТП СУ УМВД России по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Литовской Республики 1975 года рождения.

В ходе предварительного расследования установлено, что 12 февраля около 9.37 на 380-м километре автодороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь водитель, управляя грузовым автомобилем с полуприцепом, двигаясь в направлении Опочки, не справился с управлением и столкнулся прицепом с двигавшимся во встречном направлении автобусом марки «ПАЗ».

В результате ДТП двум пассажирам автобуса причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред их здоровью.

В этот же день водителя большегруза задержали в качестве подозреваемого в совершении преступления. Подозреваемый в судебном заседании возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Судом ходатайство следователя удовлетворено, мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть по 12 апреля 2024 года включительно.

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Автобус, перевозивший детей, ехал из Пустошки в Псков на экскурсию, в салоне находились 23 человека. Детям - 15-16 лет.

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Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, несколько человек госпитализировали.